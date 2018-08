Sestri Ponente, sbarca catena specializzata in cure dentali e assume 10 addetti

Genova. Dentix, azienda che opera nel settore della cura dentale, arriva in Liguria, a Genova Sestri Ponente. Qui, martedì 4 settembre, aprirà la sua prima clinica ad alta specializzazione con l’assunzione di 10 professionisti del territorio. Diventano così 38 i centri aperti in tutta Italia per un totale di ben 390 nuovi posti di lavoro creati.

A Genova Sestri Ponente, Dentix aprirà in via Sestri 145, in uno spazio da 300 mq in cui prima aveva sede un negozio della catena Sephora. La clinica, come da prassi per il modello Dentix, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20 e garantirà ai pazienti la prima visita senza impegno e controlli gratuiti ogni sei mesi, per sempre, con uno staff selezionato in cui il direttore Sanitario si occuperà del coordinamento del lavoro degli odontoiatri con l’obiettivo di soddisfare ogni richiesta anche grazie all’utilizzo di macchinari all’avanguardia, come la CAD-CAM, l’apparecchiatura Digital TAC e la radiografia panoramica.

Tutte le cliniche di Dentix sono guidate da professionisti che si prendono cura dei pazienti istaurando con loro un rapporto di fiducia e mettendo a disposizione le migliori cure personalizzate a prezzi assolutamente accessibili. Aspetto fondamentale visto che le cure odontoiatriche sono percepite come un nervo scoperto del Sistema Sanitario Nazionale. Secondo il VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità in Italia, infatti, oltre 12 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato l’accesso a delle prestazioni sanitarie per motivi economici e le cure odontoiatriche sono state percepite come le meno accessibili (40,2%).

«Siamo felicissimi di arrivare in Liguria, a Genova Sestri Ponente, portando anche in questa importante provincia italiana il nostro servizio di alta qualità. – afferma Paolo Marzo, Marketing Manager Italia di Dentix – Dentix si basa su un sistema di cliniche proprietarie e non in franchising che offre la massima cura e attenzione ai pazienti con assoluta prossimità. Riteniamo infatti sia fondamentale essere presenti con cliniche diffuse in maniera capillare per riavvicinare alle cure odontoiatriche tutti coloro che in questi anni sono stati costretti ad allontanarsi e a rinunciare».

E la soffisfazione dei clienti lo dimostra. Una recente indagine su oltre 1.200 pazienti di Dentix ha evidenziato come il 99% di intervistati sia soddisfatto delle cure ricevute da Dentix. Inoltre, le cliniche si caratterizzano per il basso tournover, nettamente inferiore alla media del settore. Continua così il percorso di eccellenza di Dentix, già indicata dalla Borsa di Londra come una delle mille aziende che ispirano l’Europa. L’azienda, che conta ben 38 cliniche in Italia, ha già assunto 390 professionisti e nei prossimi mesi conta di aprire altri 7 nuovi centri, arriverà entro dicembre 2018 a un totale di 45 cliniche diffuse su tutto il territorio italiano, con oltre 500 professionisti assunti, offrendo ovunque servizi di qualità ad alta specializzazione.