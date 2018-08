Sestri levante, micino incastrato nel vano motore di un’auto: salvato dalla stradale

Sestri levante. Sono le undici di mattina nell’affollatissima area di servizio “Riviera Sud”, lungo la A12 a Sestri Levante nel pieno dell’esodo del primo sabato d’agosto.

Due ragazzi a bordo di una Peugeot si sono a prendere un caffè. Provengono dalla Lombardia e sono diretti in Toscana, ma nel risalire in macchina sentono un rumore sospetto che sembra proprio un miagolio.

Lì vicino due agenti della polizia stradale di Genova Sampierdarena stanno raccogliendo i dati di un piccola incidente avvenuto poco prima ma rispondono immediatamente alla richiesta di aiuto della coppia

Effettivamente dal vano motore è ora chiaramente udibile quello che sembra il lamento di un piccolo gattino, finito lì dentro chissà come.

Aperto il cofano si palesa, incastrato in un caldissimo cantuccio, un gattino grigio che alla vista dei suoi salvatori non può far altro che accoglierli con un paio di graffiate

Il cucciolo viene comunque disincastrato da quella trappola. Il micio è un po’ denutrito, ma immeditamente gli viene dato del latte.

Intanto la sala radio di Genova ha richiesto l’intervento del soccorso animali di Rapallo (GE) che, preso in affido il piccolo, lo farà visitare da un veterinario.

Da lunedì chi volesse adottare “Rombo”, così è stato nominato dai due poliziotti, potrà rivolgersi al Rifugio ASL per animali di Rapallo chiamando il numero 3931310579