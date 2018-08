Genova. Dopo il crollo di Ponte Morandi, come prevedibile e comprensibile, tutte le infrastrutture viarie liguri sono entrate nell’occhio del ciclone, e le loro condizioni di salute sotto al vaglio degli occhi, impauriti, di cittadini e amministratori locali.

Dopo il nostro primo reportage sui alcune infrastrutture viarie del levante cittadino, tra viadotti, ponti e passerelle pedonali, da Sestri Levante arriva un altra segnalazione.

A compiere il sopralluogo, il consigliere comunale Marco Conti, che tra ieri e oggi ha fatto visita ad alcuni piloni del tratto di A12 che attraversa il suo comume. Nelle foto si vedono i piloni dei viadotti che attraversano località Villa Ragone e Via per S. Vittoria, via Sara e Contrada Pestella.

“Non sono un tecnico e pertanto non posso dare valutazioni sulle condizioni strutturali dei piloni – ha precisato Conti – ma ritengo che le fotografie allegate diano già una chiara indicazione sulla necessità di mettere in atto interventi di manutenzione conservativa”.

A scanso di equivoci, la segnalazione è stata inoltrata contestualmente anche agli uffici di Autostrade per l’Italia, attraverso pec: “Nell’occasione ho chiesto una relazione sugli interventi di manutenzione che sono stati effettuati nell’ultimo quinquennio e quali sono stati programmati per i prossimi anni, nella tratta di Vostra competenza che attraversa il Comune di Sestri Levante”.