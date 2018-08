Sempre e comunque Silva Dondero: sua anche la Marcia Alpina

Si è svolta a Paravagna di Davagna la 37^ Marcia Alpina, gara podistica di circa 7 km che ha visto la partecipazione di molti nomi di primo livello della corsa genovese e non solo. Massiccia la presenza dei Maratoneti Genovesi che possono gioire per la vittoria dell’instancabile Silva Dondero, che si impone al femminile trovando il settimo posto assoluto in 30’05”.

La gara assoluta finisce invece in Piemonte con Mattia Grosso che porta sul gradino più alto del podio l’Atletica Alessandria chiudendo in 28’09”, precedendo Giovanni Tornielli della Podistica Peralto e Massimo Cavanna dei Maratoneti Genovesi che comunque possono essere molto soddisfatti visti i piazzamenti a podio ai quali si aggiungono l’argento femminile di Benedetta Balostro (20^ assoluta) ed il quarto posto di Keylor Bazzotti.

Bene anche la Podistica Valpolcevera che festeggia il bronzo di Luisa Meirana (26^ assoluta) e due piazzati nei primi dieci: Andrea Sulis che è sesto e Danilo Montarsolo ottavo.Quinta piazza per Lorenzo Conterno della Delta Spedizioni, Davide Cavalli del Gau è invece nono, davanti a Edwin Cumbicus delle Frecce Zena.