Seggiolino garantito sui taxi, nuova partnership a Genova per auto bianche a prova di mamma

Genova. Da una collaborazione tra Gexi, la nuova associazione di tassisti genovesi, e il portale web per mamme We Love Moms, nasce un’idea che – messa in pratica da pochi giorni – rende un po’ più semplice e sicura la vita di chi si sposta in città con bimbi, e magari passeggini, al seguito.

Muoversi in taxi significa anche, e le mamme lo sanno, incappare nella criticità del “no seggiolino”. Lo scopo della collaborazione è consentire a tutte le mamme genovesi di prenotare la corsa in taxi con seggiolino garantito (gruppi 0-1 fino a 18 kg).

Non esiste nessun obbligo di legge che imponga la presenza del seggiolino a bordo del taxi, ma GEXI ha deciso di garantirlo a tutte le mamme che prenotano il servizio per qualunque destinazione via mail (su info@gexi.it anche la possibilità di ottenere un preventivo della corsa) o via whatsapp (3285417229 – 3428583432) da 48h fino ad 1 ora prima della richiesta.

Il servizio non prevede nessun supplemento, ma inizierà dal prelevamento del seggiolino in uno dei 2 punti di custodia: l’Hotel Boccascena di via C.Barabino per la zona centro/levante e il Grand Hotel Savoia di Principe per la zona centro/ponente. La partnership con i due alberghi permette di poter garantire il servizio ogni giorno h24.

L'”EcoNegozio La Formica”, da sempre sensibile alle esigenze delle mamme, metterà gratuitamente a disposizione di GEXI 1 seggiolino Bellelli, top di gamma nel loro settore, mentre l’altro verrà omaggiato dallo spesso portale per le mamme www.welovemom.net.

“Abbiamo accettato con entusiasmo la proposta di WeLoveMoms – dice Simone Gambaro, presidente di GEXI- e abbiamo cercato di trasformare in realtà un’esigenza reale delle mamme e dei papà. GEXI è nata proprio con l’intento di sviluppare nuovi servizi in favore dei genovesi e dei turisti, ascoltiamo ogni richiesta ed ogni suggerimento. Lo avevamo promesso e lo manteniamo”.