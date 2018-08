Scuola, in Liguria aule aperte il 17 settembre. Anno poco fortunato per i “ponti”

Genova. La scuola in Liguria ripartirà il 17 settembre, mentre l’ultimo giorno dell’anno scolastico 2018-2019 sarà l’11 giugno.

Queste le date fissate dal ministero, previa scelta autonoma delle varie scuole, nel rispetto dei numeri di giorni complessivi di lezione, che sono obbligatori.

Oltre alle date di inizio e fine, ecco tute le festività previste per il prossimo anno scolastico: giovedì 1° novembre, sabato 8 dicembre, martedì 25 dicembre e mercoledì 26 dicembre, martedì 1° gennaio, domenica 6 gennaio, 21 aprile Pasqua, 22 aprile, Lunedì dell’Angelo, giovedì 25 Aprile, Festa della Liberazione, mercoledì 1° maggio, Festa del Lavoro, domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, e lunedì 24 giugno Festa del Santo Patrono.

Un anno quindi ambivalente per la solita questione dei “ponti”: se le Feste degli Ognissanti, Liberazione e del Lavoro sono a portata di “ci aggiungo un giorno o due e vado lungo”, alcune festività cadono in giorni non feriali: Epifania, Festa della Repubblica, e 8 dicembre