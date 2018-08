Genova. Inquietanti scricchiolii, nella notte e di nuovo questa mattina, sono stati percepiti provenire dal moncone est di ponte Morandi, quello sopra le case di via Porro, e per questo motivo, in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le operazioni di recupero dei beni, delle masserizie e degli oggetti personali dalle abitazioni evacuate.

A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini. E’ stato escluso che fossero rumori causati dal vento e sono stati attivati accertamenti tecnici ancora in corso.

La zona rossa rimane interdetta anche ai mezzi di soccorso in attesa dei risultati delle verifiche. Sul posto cittadini con le valige pronte per essere riempite, ma oltre il varco di via Fillak non si passa, al momento.

Nel pomeriggio resta confermata l’assegnazione delle prime case ad alcuni degli sfollati. Le abitazioni si trovano nella zona di San Biagio.