Scontro auto-moto a Chiavari, centauro in codice rosso al San Martino

Genova. La dinamica del sinistro ha fatto propendere i militi del 118 per un trasferimento urgente all’ospedale San Martino in codice rosso. Ad avere la peggio nello scontro tra un’automobile e un mezzo a due ruote oggi intorno alle 16 a Chiavari, è stato, come sempre accade, il centauro, un ragazzo di 23 anni.

L’episodio è avvenuto a un incrocio in viale Millo.

Da chiarire ancora le responsabilità con certezza, la polizia municipale ha ipotizzato una mancata precedenza all’incrocio da parte del centauro, mentre probabilmente l’auto andava a velocità sostenuta. “Chiunque abbia visto l’incidente – fanno sapere dal comando della polizia municiale – può aiutarci a chiarire la dinamica presentandosi nella nostra sede per rilasciare una dichiarazione”.