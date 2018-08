Savio e Dondero sempre al top: loro la 45^ Marcia della Luce

Due vincitori non banali alla Marcia della Luce di Voltri, gara di 9 km tenutasi nel ponente genovese in occasione della festività di San Lorenzo. Edizione numero 45 che ha visto come suddetto vincitori importanti come Ghebrehanna Savio e Silva Dondero. Il podista della Cambiaso Risso è primo assoluto battendo la concorrenza di 83 corridori chiudendo in 33’55”. Per Dondero ottavo posto generale ed ennesima prova di forza nel podismo femminile (ma non solo) con i colori dei Maratoneti Genovesi. 38’26” il suo tempo e soddisfazione per il team biancoazzurrogiallo che trova anche il terzo posto di Marco Parodi.

Seconda posizione invece per Giuseppe Pace della Podistica Peralto con un minuto esatto di distanza dal vincitore. Si ferma al quarto posto la rincorsa di Manuel Stroppa del Valmaremola Team, mentre buon risultato di squadra per l’Emozioni Sport Team che trova il settimo posto di Andrea Marvaso, il nono di Danilo Giacopetti e il decimo di Antonio Filippini.

Bene anche Alessio Ottonello che è quinto per il Gruppo Città di Genova davanti a Pasquale De Martino che termina sesto per la Cambiaso Risso.

La graduatoria femminile inevitabilmente comporta una consistente scorsa alla classifica con Laila Hero che è seconda, ma 26^ assoluta con la casacca dell’Athlete Team, mentre al terzo posto c’è Benedetta Dal Bianco della Trionfo Ligure.