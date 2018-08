Sanità, incontro Bucci-Viale: ribadita priorità per costruire il Palazzo della Salute in val Polcevera

Genova. Un incontro “positivo e concreto”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno definito il colloquio che si è svolto in piazza De Ferrari, alla presenza del direttore generale di Asl3 Luigi Carlo Bottaro e di Luciano Grasso, esperto del primo cittadino per i temi legati alla sanità.

“Regione Liguria ci ha presentato una mappatura dettagliata dei servizi sanitari presenti sul territorio ligure – ha affermato il sindaco Bucci – nella Città Metropolitana e nel Comune di Genova. Asl3 ci ha aggiornato sul percorso fin qui realizzato per individuare l’area in cui realizzare la Casa della Salute in Valpolcevera così da offrire ai cittadini un luogo in cui siano integrati i servizi sociali e sanitari”.

Alle polemiche sollevate dal Partito Democratico a seguito della bocciatura dell’ordine del giorno in consiglio regionale, l’assessore Viale risponde: “Abbiamo rigettato quella che costituiva solamente una provocazione politica da parte di un partito che non è riuscito a realizzare il Palazzo della Salute in Valpolcevera nei dieci anni in cui ha governato questa regione. Questa struttura è una priorità della giunta, come dimostra anche l’incontro di oggi con il sindaco Bucci, in cui sono stati fatti importanti passi avanti per la sua realizzazione. Aggiungo, però, che in questi anni non siamo rimasti fermi: Asl3 ha compiuto un grande lavoro, attraverso la riorganizzazione e ristrutturazione dell’esistente, dando concretezza al concetto di Palazzo della Salute “diffuso” sul territorio”.

Gli interventi sono stati realizzati sul sito di via Canepari, nell’ex Ospedale Pastorino, presso l’ospedale Gallino e l’ex ospedale Celesia, attivando diversi servizi presso il “Quartiere Diamante” e potenziando il servizio di emergenza del 118, anche grazie all’attivazione sperimentale del Punto di primo intervento presso l’ex ospedale Frugone di Busalla.

Il Partito Democratico accoglie con favore queste parole, così la nota del gruppo consiliare in Regione: “Se davvero la giunta ligure, dopo tre anni, ha capito che quella vallata ha bisogno di un struttura che ospiti i servizi sanitari territoriali non possiamo che essere soddisfatti. Evitando quindi qualsiasi polemica – le nostre richieste erano appelli concreti e non provocazioni – siamo pronti a sostenere l’iniziativa dell’assessore Viale, dell’Asl 3 e del Comune di Genova per dare seguito alla proposta avanzata dal Municipio, dal suo presidente Federico Romeo e sostenuta da tutti i Comuni dell’alta Valpocevera per realizzare la Casa della Salute di vallata presso l’ex istituto Trucco di Bolzaneto. Saremo lieti di appoggiare ogni intervento della giunta ligure che vada in questo senso. Speriamo solo non si tratti dell’ennesimo annuncio, visto che l’ultima volta che l’assessore Viale si era impegnata a realizzare la Casa della Salute della Valpolcevera aveva parlato di 500 mila euro nel bilancio dell’Asl 3: soldi di cui non vi è mai stata traccia”.