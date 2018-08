Sanità, dopo il crollo del Morandi misure speciali per i cittadini tra cui numeri dedicati e un’automedica per la Valpolcevera

Genova. L’attivazione di numeri dedicati alle informazioni ai pazienti da parte di Asl3, Ospedale Policlinico San Martino e Gaslini per risolvere eventuali difficoltà a usufruire di prestazioni diagnostiche e visite specialistiche già prenotate per problemi di viabilità, una nuova automedica a servizio dei residenti della Valpolcevera, l’attivazione del Diar pediatrico con prestazioni medico infermieristiche e ambulatori polispecialistici fuori sede da parte dell’Istituto Gaslini.

Sono alcune azioni decise durante la riunione che si è svolta in Alisa con i coordinatori dei Diar e le direzioni strategiche delle aziende sanitarie e ospedaliere per fare il punto della situazione dopo il crollo del ponte Morandi.

“È importante tranquillizzare i genovesi e soprattutto le persone sfollate – afferma la vicepresidente Viale – in merito alla possibilità di raggiungere gli ospedali cittadini in caso di emergenza: ad oggi i trasporti del 118 verso gli ospedali cittadini sono inferiori alla media del periodo e non presentano alcuna criticità”.

AZIONI A BREVE TERMINE:

1. Attività emergenza urgenza. Si prevedono:

è potenziamento dell’utilizzo dell’elisoccorso condiviso con le centrali del 118, anche in virtù dell’impegno dei vigili del fuoco;

è nuova automedica a servizio dei residenti in Valpolcevera (tramite fondi dedicati all’emergenza)

2. Accessibilità sanitaria:

è valutazione dell’opportunità di utilizzo delle strade chiuse al traffico da parte dei mezzi di soccorso;

è monitoraggio dei dati relativi al traffico e degli accessi dei pazienti, dei dipendenti e dei visitatori alle strutture sanitarie dell’area metropolitana genovese e misure conseguenti (questi ultimi due punti saranno oggetto di uno specifico incontro nei primi giorni della prossima settimana con i competenti uffici del Comune di Genova)

3. Pazienti critici, dializzati.

è È stata offerta l’opportunità di trattamento presso il servizio di dialisi della Asl3 Genovese ai pazienti assistiti presso il Policlinico San Martino (su 35 residenti nell’area critica, hanno aderito in due). Sarà comunque garantito il servizio;

è favorire la presa in carico di nuovi pazienti residenti nel ponente genovese presso il servizio dialisi di Asl3.

4. Patologie neonatali:

è potenziamento sistemi di visualizzazione immagini trasferite da parte delle Uoc radiologia e neuroradiologia dell’Istituto Gaslini.

è attivazione Diar pediatrico: sono in corso le procedure per l’attivazione di prestazioni fuori sede medico infermieristiche e di ambulatori polispecialistici fuori sede.

5. Censimento e valutazione delle necessità relative ai pazienti per le prestazioni ambulatoriali e per day hospital presso gli ospedali genovesi.

6. Per i malati oncologici e neurologici:

è Coordinamento dei percorsi assistenziali nell’ambito dei DIAR Oncoematologico e delle Neuroscienze (condivisione risorse umane, telemedicina, ecc.)

è Limitazione spostamenti dei pazienti residenti nelle ASL 1 e 2: trattamento nelle strutture di competenza territoriale (attività in regime diurno e ambulatoriale)

è Limitazione spostamenti dei pazienti residenti nelle aree di ponente del territorio dell’A.S.L. 3

è potenziamento attività ambulatoriale Ospedale Evangenico per residenti DSS 8, ospedale Gallino per residenti DSS10 e ospedale Micone per residenti DSS 9, capillarizzazione delle prestazioni ambulatoriali (visite specialistiche) nelle piastre territoriali

7. Azioni del Diar delle Neuroscienze e Diar servizi

è ¨Otorinolaringoiatria: garanzia di accesso dei pazienti che necessitano di trattamenti chirurgici oncologici presso il Policlinico Ospedale San Martino.

è ¨Oculistica: garanzia di accesso dei pazienti che necessitano di iniezioni intravitreali presso il Policlinico Ospedale San Martino – attivazione sedute pomeridiane.

è Neurochirurgia: la criticità è rappresentata dalla Neurooncologia; i Neurochirurghi del Policlinico Ospedale San Martino accedono per attività di consulenza 2 volte al mese a Imperia. La Neurochirurgia di Santa Corona è già centro HUB.

8. Potenziamento cure domiciliari

è Implementazione di strumenti di gestione dei pazienti affetti dalle principali cronicità (diabete, scompenso cardiaco e BPCO)

¨ Aumento dell’adesione dei MMG all’accordo regionale sul tema

¨ Diffusione di pratiche di follow-up con facilitazione di telemedicina (ad es. telecardiologia).

9. Potenziamento dei posti letto del reparto di cure intermedie dell’Ospedale Gallino

10. Disponibilità da parte delle Farmacie a contribuire alla:

è divulgazione di informazioni di concerto con Regione, Alisa e Asl

è distribuzione dei presidi (es. per pazienti diabetici)

11. Numeri telefonici dedicati:

In funzione presso ASL 3 (010 8497715, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) e Policlinico Ospedale San Martino (010 5554300 dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17 e il venerdì dalle 8 alle 13.30) e all’Istituto Gaslini (010 56362814 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)