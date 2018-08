San Benigno, motorini in fiamme nella notte. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Due motorini sono andati in fiamme questa notte nella zona di San Benigno. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si allargasse.

E’ successo verso mezzanotte in via Albertazzi, quando due motocicli sono andati completamente distrutti da un rogo le cui cause sono ancora al vaglio.

Tra le ipotesi, ovviamente, forte quella dell’incendio doloso, guidato da mano umana per motivi tutti da chiarire