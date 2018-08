Udine. Marco Giampaolo si presenta a commentare il match di Udine, contrariato per la sconfitta subita, ma allo stesso fiducioso per aver visto, nell’ultima mezz’ora, la squadra che mette in pratica il suo credo calcistico.

“Nel primo tempo abbiamo patito, probabilmente, la loro migliore condizione – afferma Giampaolo – avevano una buona gamba ed erano più reattivi, in qualche distanza siamo mancati, ci allungavamo troppo con la linea difensiva, creavamo troppo spazio tra i reparti, qualche equilibrio lo abbiamo perso”.

“Bisogna lavorare , capire, migliorare, qualche giocatore ha giocato in un ruolo diverso, qualcuno era all’esordio, anche a livello di reparto – continua Giampaolo – mi sono piaciuti molto gli ultimi trenta minuti, dove cercavamo di proporre calcio palla a terra, con intensità, con qualità, lucidità, costringendo l’Udinese a non superare la loro metà campo, riconquistando la palla sempre alti, insomma il calcio, che io vorrei si giocasse per tutti i novanta minuti, esser padroni della situazione, lasciando all’avversario solo le ripartenze, la squadra nell’ultima mezz’ora ha fatto intravvedere tutto questo, peccato non essere riusciti a pareggiare, lo avremmo meritato”.