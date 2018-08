Sampdoria, in arrivo Ekdal

Genova. Tanto tuonò, che piovve… Albin Ekdal, centrocampista svedese (classe ’89), prelevato dall’ Amburgo, è della Sampdoria.

La società blucerchiata mette a disposizione di mister Giampaolo il tanto agognato centrocampista di regia, già avuto alle sue dipendenze, ai tempi in cui allenava il Siena, nell’annata 2009/2010.

Ekdal (39 presenze con la nazionale svedese) arriverà oggi a Genova, poi lunedì 13 agosto effettuerà le visite mediche di rito al laboratorio di Albaro e alla ripresa degli allenamenti, in vista della gara casalinga di campionato con la Fiorentina di Pioli, si metterà a disposizione di “mastro”Giampaolo.

Il neo giocatore sampdoriano torna a giocare in Italia, dopo aver indossato le casacche di Juventus, Siena, Bologna e Cagliari.

Walter Sabatini e Carlo Osti continuano a sondare il mercato per arrivare a prendere un difensore centrale e un attaccante.

Per il difensore i nomi, che vanno per la maggiore, sono quelli di Lorenzo Tonelli (Empoli) e dello svizzero/albanese Berat Djimsiti (lo scorso anno al Benevento, ma di proprietà dell’Atalanta).

Mentre, per la mediana, è seguito il tedesco Sebastian Rode (classe ’90, del Borussia Dortmund), in attacco piacciono Dimitri Oberlin (Basilea) e Stefano Inglese (Napoli).

Riccardo Saponara, trequartista di talento, ha rotto con la Fiorentina e secondo il tam tam di radiomercato, Cagliari, Parma e Sampdoria sarebbero interessate al suo acquisto.

I blucerchiati, nel caso in cui non riuscissero ad arrivare ad un attaccante, punterebbero su Saponara, molto gradito a Giampaolo, “riportando” Caprari nel quartetto delle punte (il giovane Stjiepovic verrebbe dato probabilmente in prestito).

Chiudiamo con l’ufficialità del trasferimento in blucerchiato del giovane esterno sinistro (classe 2000) Alex Campeol, proveniente dal Milan, mentre Federico Furlan, ingaggiato come svincolato dal Bari è stato girato in prestito alla Ternana.