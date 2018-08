Sampdoria, Giampaolo e l’orgoglio di Genova ferita per la trasferta sul campo dell’Udinese

Genova. C’è chi patisce il primo giorno di scuola, e chi non vede l’ora. “Ho sempre sensazioni piacevoli prima del debutto, è una gioia che si ripete con la volontà di costruire qualcosa di nuovo”. Così Marco Giampaolo alla vigilia della sfida all’Udinese. Sarà il debutto in campionato per la Samp a causa del match non disputato la settimana scorsa al Ferraris con la Fiorentina per la tragedia del crollo di ponte Morandi. “Era giusto così. Nel rispetto delle vittime, delle famiglie e della città. Ma ora bisogna smettere di compiangere Genova, va incoraggiata”, dice il tecnico.

La Samp dovrà rinunciare all’infortunato Praet e allo squalificato Caprari, così Giampaolo affida il centrocampo a Barreto, affiancato da Linetty e Jankto, mentre le punte saranno Quagliarella e Kownacki. C’è voglia di cancellare il 4-0 dello scorso campionato: “Ogni campionato è diverso – dice Giampaolo – fare paragoni e’ sbagliato. Faticavamo fuori casa con le medio-piccole, mentre in casa siamo stati capaci di vincere contro formazioni titolate. Quest’anno abbiamo cambiato qualcosa, siamo pronti”, afferma Giampaolo.

Il tecnico sta lavorando “per portare tutti nella stessa condizione, visto che qualcuno non è stato bene, altri sono andati al Mondiale e c’è chi è arrivato nelle ultime settimane”.