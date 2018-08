Sampdoria e se non arriva Obiang?

Genova. La trattativa Obiang, tra West Ham e Sampdoria, è più complicata del previsto ed in caso di fumata nera, Walter Sabatini dovrà trovare un altro giocatore di pari valore.

Joao Mario avrebbe potuto essere un’opzione (anche se non è un regista) ma a quanto pare il portoghese ritiene di non potersi esprimere al meglio delle sue possibilità nel campionato italiano e per Sensi le richieste del Sassuolo appaiono quanto meno elevate, per cui sono uscite fuori le voci del catalano Sergi Samper (ex gioiellino della “cantera” blaugrana, reduce da un lungo infortunio, durante il prestito al Las Palmas, ma – a quanto pare – smaltito) e di Mirko Valdifiori.

Sul filo di lana, sembra invece bruciare tutti, il nazionale svedese Albin Ekdal, ex Primavera Juventus, ora all’Amburgo, dopo aver militato in Siena, Bologna e Cagliari.

Dal Brasile riciclano la notizia, che abbiamo già passato ai nostri lettori il 30 aprile scorso, segnalando in orbita Samp il centrocampista Leo Cittadini. Tra i tanti nomi usciti, sebbene non si tratti di un regista, c’è anche quello di Alberto Grassi, del Napoli.

Le prove di Andersen e Colley nel Regno Unito, possono aver diminuito l’ansia del tecnico di vedere arrivare un difensore centrale, al punto che la Samp sembra aver orientato la sua ricerca su profili, sia pur esperti, ma che possano accontentarsi anche della panchina, tipo Andrea Costa, tra l’altro già alle dipendenze di Giampaolo ad Empoli, oltre che giocatore gradito dalla Gradinata Sud.

Meno credibili, al contrario, gli altri nomi che circolano in “rete” (i cagliaritani Andreolli e Capuano, l’udinese Danilo, oltre all’uruguayano Miguel Britos, in forza al Watford ed intanto Matias Silvestre è passato all’Empoli.

A quanto pare, andrà trovato un vice Bereszynski, visto l’infortunio occorso a Jacopo Sala… e l’indiziato numero uno continua ad essere Guillermo Varela, l’esterno basso del Penarol.

Le ultime notizie di mercato riguardano il centrocampista ceco (classe ’98) Jan Matousek, in forza all’ FK Pribram ed un giovane ivoriano del Perugia (classe ’99), Christian Kouan, di professione centrocampista, mentre le piste più calde per l’attacco sembrano essere quelle di Niang (corteggiato anche da Genoa e Bordeaux) e di Luciano Vietto, dell’Atletico Madrid.

Chiudiamo con alcune notizie ufficiali: Dennis Baumgartner è passato in prestito FK DAC 1904 Dunajaska Streda, mentre Joao Gomes Ricciulli è stato ceduto, sempre in prestito allo Sporting Braga, ma con opzione di riscatto per i lusitani; i diritti alle prestazioni sportive di Michal Tomic sono stati ceduti a titolo tempraneo, con opzione e contro opzione, al MSK Zilina.

Eduardo Bubacar Baldè è stato inspiegabilmente ceduto a titolo definitivo all’Empoli, evidentemente più apprezzato da Riccardo Pecini, che dai tecnici doriani.