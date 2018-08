Sampdoria, chi arriva? Munir, Niang o Pjaca?

Genova. M, N e P… in stretto ordine alfabetico, tanto come caschi, caschi bene ! Munir, Niang, Pjaca? Prendine uno Sabatini e la Sud te ne sarà grata… ma porta a casa Obiang o in alternativa M’Bia, perchè uno in mezzo a dettare i tempi di gioco ci vuole come il pane, a meno che Ronaldo Vieira si dimostri subito il nuovo Torreira.

Sembra invece irrazionale la voce che circola in internet su Joao Mario, sia per i costi, che per caratteristiche tecniche (raramente ha giocato da regista).

Anche il difensore centrale serve abbastanza in fretta… e fa niente se Tonelli sta andando a Cagliari… sette partite negli ultimi due campionati non valgono l’investimento, a quanto pare, preteso dal Napoli. Andersen e Colley sembrano aver inparato bene lo spartito e lo stanno dimistrando in queste partite di precampionato, quindi perché non osare di fare arrabbiare Giampaolo ed ingaggiare un prospetto, magari privo di esperienza del campionato italiano, ma con doti tecniche ed intellettive (oltre alla voglia) di imparare velocemente i dettami tattici del mister?

Ed ora qualche news in uscita.

Capezzi, già da ieri, si allena ad Empoli, Tozzo andrà a fare il vice di Silvestri a Verona, dove è cresciuto nelle giovanili, Rolando è nei desideri del Palermo, ma lo sgarbo La Gumina potrebbe nuocere alla trattativa anche se, spesso, gli interessi convergenti fanno dimenticare le precedenti diatribe.

Silvestre balla tra Cagliari, Empoli e Parma, mentre ancora ci si chiede perchè non possa essere lui quel tassello di esperienza richiesto dall’allenatore al centro della difesa.

Simic (altro mistero, la cui mancata presenza in ritiro, ne ha anche diminuito le potenzialità di vendita) tornerà probabilmente in prestito alla Spal, come nella scorsa stagione.