Serra Riccò. Sabato 11 agosto e domenica 12 agosto il Genoa Club Serra Riccò Mario Casanova organizza la sua tradizionale e storica festa ai Giardini della tavola bronzea di Pedemonte Serra Riccò, con ingresso libero, una festa che in questi anni è diventata un punto di aggregazione nell’entroterra che va oltre il concetto di festa di tifosi genoani: è una festa per tutta la gente della zona.

Questo il programma: sabato 11 agosto dalle ore 19 apertura stand gastronomici, i drink sono disponibili già dal pomeriggio al baretto, con trenette alla genovese, ravioli, asado e altre specialità alla brace, annaffiate da vino e birra, il tutto a prezzi popolari. A partire dalle 21 musica con Monica Riboli e Il Cicetti di Radio Zeta

Domenica 12 agosto ore 19 apertura stand food, i drink sono disponibili già dal pomeriggio al baretto, disponibili copie della ristampa del CD Un cuore grande così dei Sunset Boys che porterà Louis Lunari, album che sarà fatto ascoltare prima del live dance dei Divina che iniziano alle 21, cd consegnato da Louis Lunari pure a Jack Savoretti, esposto al museo del Genoa e al museo di Faber in via del Campo, e dedicato a Massimo Margherita “Mao il vecchio ultrà” di Rivarolo, il migliore amico di Louis Lunari scomparso il 9 gennaio 2015 in un incidente stradale.