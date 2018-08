Rugby: Joshua Leung Wai e Imad Chtaibi per la Pro Recco

Recco. Il seconda/terza linea neozelandese Joshua Leung Wai (nella foto), classe 1995, dalla provincia di Manawatu, raggiungerà quanto prima Recco per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra.

Il potente avanti, 114 chilogrammi di peso per 194 centimetri di altezza, è stato anche un giocatore di sevens ed è stato scelto, direttamente nella terra della Felce, dal coach biancoceleste Callum McLean. “Cercavamo un seconda linea con le sue caratteristiche – spiega – ma in Italia non siamo riusciti a chiudere nessun accordo e così, quando sono stato in Nuova Zelanda per le vacanze, mi sono messo alla ricerca di un giocatore che potesse colmare la lacuna fisica e di profondità che ci siamo trovati ad avere appunto in seconda linea, dove ci sono mancati un po’ di chili e di centimetri: ho visto diverse partite e osservato vari giocatori e, quando ho parlato con Josh, sono rimasto subito colpito, oltre che da quel che avevo visto in campo, anche dal suo grande entusiasmo e dalla sua voglia di vivere questa nuova esperienza”.

Il ragazzo, giocatore di Kia Toa, Freyberg e della selezione della provincia Manawatu Samoa, arriverà in Italia non appena saranno ultimate le pratiche burocratiche per il suo trasferimento nel nostro paese.

Altro peso nella mischia biancoceleste viene aggiunto da Imad Chtaibi, originario del Marocco ma cittadino italiano. Classe 1983, anch’egli seconda/terza linea di stazza importante (118 chilogrammi per 193 centimetri) arriva a Recco dopo una vita passata con la maglia del Biella, dove è stato prima compagno di squadra e poi allenato da McLean. “E’ un giocatore esperto e solido che, dopo tante stagioni a Biella, ha deciso di rimettersi in gioco con una nuova esperienza: l’ho visto molto motivato e so che potrà dare tanto alla squadra, con il suo entusiasmo e la sua voglia di far bene”.

A breve verrà ufficializzata la rosa completa della prima squadra 2018/2019. Nel frattempo, per gli Squali proseguono gli allenamenti, agli ordini del preparatore atletico Luigi Massone e di coach Callum McLean, e si avvicinano i test precampionato: il 16 settembre con Amatori Genova, il 22 con Monferrato e il 29 contro la squadra cadetta de I Medicei.