Recco, auto ribaltata in A12 dopo un incidente: l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Oggi, intorno all’ora di pranzo, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est è intervenuta sulla A12, in direzione Livorno, al Km 22.300 poco prima di Recco, per un incidente stradale.

Due autovetture, per cause in via di accertamento, si sono scontrate e una di esse ha cappottato in galleria.

Gli occupanti sono usciti autonomamente e sono stati condotti all’ospedale dalla pubblica assistenza nerviese. I vigili del fuoco o messo in sicurezza l’area e collaborato per raddrizzare la vettura.