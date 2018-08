Razzismo, Italia in comune sottoscrive il manifesto per l’inclusione

Genova. Italia in Comune ha sottoscritto il manifesto degli amministratori locali “inclusione per una società aperta”. Per Cristina Bicceri, coordinatrice ligure del partito fondato da Federico Pizzarotti ed Alessio Pascucci, “il clima di intolleranza che nelle ultime ore ha portato al ripetersi di casi di grave violenza rischia di creare nelle nostre città situazioni di esasperazione e tensione che il Paese non può permettersi. Gli interventi spot messi in atto dal ministro Salvini sul fronte immigrati e sgomberi hanno portato l’unico risultato di qualche selfie autocelebrativo, a fronte di una delle più grandi emergenze del Paese che è l’assenza di politiche di edilizia popolare”.

Rispetto agli sgomberi in particolare “spetta poi ai sindaci proporre una soluzione abitativa adeguata alle famiglie ma senza i sussidi del governo questo piano finisce soltanto per creare altre sacche di degrado nelle città”.

Per Italia in Comune “in un Paese in cui i diritti civili sono un optional per molti, in cui il Sud arranca e le imprese chiudono per trasferire sede e soldi all’estero, aspettiamo invece che il governo Conte ci faccia conoscere l’agenda politica per i prossimi mesi. Un’agenda che non può parlare solo di migranti ma che deve partire dai territori, cominciando dal restituire i 40 miliardi di tagli agli Enti Locali che stanno strozzando i piccoli Comuni, impedendo l’erogazione dei servizi basilari per i cittadini.”