Rapallo, ieri sera fuga di gas in via Volta, famiglia evacuata

Rapallo. Ieri sera una fuga di gas in via Volta ha momentaneamente obbligato una famiglia a lasciare la propria abitazione.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area in attesa dei tecnici della società che svolge il servizio. Dopo aver chiuso la tubazione principale, per consentire lo svolgimento della riparazione del guasto in tutta sicurezza, la situazione si è normalizzata.

La famiglia è potuta rientrare a casa dopo un paio d’ore.