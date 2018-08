Rapallo. Si è svolta sabato 28 luglio presso il Circolo Nautico Rapallo la fase zonale dei meeting previsti nella normativa Fiv e in accordo con il piano di promozione giovanile. Ben 52 ragazzi provenienti da tutta la regione si sono confrontati in attività ludiche sia in mare che a terra con un solo obiettivo: divertirsi.

Lo staff zonale composto da Alessandro Macrì, Michele Buriani, Luca Bogliolo, Maurizio Manzoli e dal consigliere federale Luisa Franza è stato supportato anche da ben undici aspiranti Ai e Adi, impegnati nel percorso formativo previsto dalla Fiv.

La giornata è iniziata prestissimo per lo staff e alle ore 10,30 con il benvenuto del presidente Meriggi ai ragazzi. Successivamente tutto lo staff è stato impegnato a presentare la giornata a ragazzi e genitori, esplicitando obiettivi e finalità della manifestazione.

Dopo un ricco buffet tutto il gruppo si è spostato in banchina per uscire in acqua con una flotta di tutto rispetto: due Trident, sei RS Feva, otto Optimist, tre Open Bic e un Ego333.

Il vento fortunatamente non è mancato, un leggero scirocco ha fatto apprezzare ai partecipanti tutti i giochi. Molto apprezzate sono state tutte le attività dell’ambito Ecovelista, dove l’ambiente e il rispetto per il mare hanno avuto un ruolo centrale.

Sicuramente un ringraziamento va al CN Rapallo e a tutto il suo consiglio direttivo, ma da non dimenticare tutti quei circoli che hanno dato tutto in termini di mezzi e risorse per essere parte integrante di questi eventi che avranno come protagonisti finali tre ragazzi ospitati dal 25 al 28 agosto a Viareggio durante la manifestazione nazionale Primavela.