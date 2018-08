Rapallo, ancora incerto il destino dell’ex scalo merci, Puggioni (Lega): “Problema non più procrastinabile”

Rapallo. “Sembra che Rfi, pur sollecitata dal competente assessorato di Regione Liguria, non abbia ancora riferito quali misure intenda adottare per mettere in sicurezza l’ex scalo merci della stazione ferroviaria di Rapallo”. Alessandro Puggioni, consigliere regionale Lega Nord Liguria-Salvini, ribadisce che non è pervenuta alcuna comunicazione in tal senso.

“Considerato che l’edificio è in cattive condizioni e pericolante, in particolare per la stabilità della copertura in cui è stata anche accertata la presenza di amianto, ho presentato un’interrogazione al presidente della giunta regionale e all’assessore competente per sapere se siano stati messi al corrente di ciò che vuol fare l’ente proprietario. Ossia se intenda procedere alla bonifica e alla ristrutturazione dell’edificio oppure se lo voglia demolire”.

Puggioni ha chiesto a Berrino, in caso di risposta negativa, di provvedere a inoltrare un ulteriore sollecito nei confronti di Rete Ferroviarie Italiane del gruppo Ferrovie dello Stato “perché si tratta di un problema sul territorio di Rapallo da risolvere in un modo o nell’altro e non più procrastinabile”.