Quinto, Nikola Vavic: “Siamo una squadra forte che potrà togliersi tante soddisfazioni”

Genova. Nikola Vavic, mancino statunitense nel giro della Nazionale, si unirà ai suoi nuovi compagni e allo Sporting Club Quinto per l’inizio della preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A1.

Intanto, però, ecco le sue prime parole da giocatore biancorosso. “Sono molto emozionato di far parte del Quinto quest’anno – racconta Vavic -. Penso che si sia costruita una squadra forte, che potrà togliersi tante soddisfazioni e, perché no, fare lo sgambetto anche a qualche club fra i più quotati. Il nostro obiettivo deve essere quello di centrare la permanenza nel massimo campionato nazionale e gettare le basi per fare grandi cose in vista dei cento anni dalla fondazione del club. Una sfida che mi affascina molto. Genova è un posto meraviglioso dove vivere e credo che sia una delle maggiori città per quanto riguarda la pallanuoto: per me è un onore essere stato chiamato a giocare qui“.