Problema tecnico, mattinata infernale per chi ha scelto di muoversi in treno

Genova. Dalle 10 di questa mattina il traffico ferroviario nel nodo di Genova è stato fortemente rallentato per un problema tecnico agli impianti di circolazione. I treni in viaggio hanno accumulato ritardi fino a 60 minuti. Ulteriore beffa: fuori servizio anche il sistema che gestisce le informazioni al pubblico sia audio sia video.

L’intervento di Rfi ha consentito il ripristino del guasto dopo circa un’ora e mezza.

Alle 13.20 si registravano ancora ritardi sulla linea Genova-Arquata Scrivia, proprio alla vigilia delle modifiche che da domani e fino a domenica 2 settembre coinvolgeranno la tratta per adeguamento infrastrutturale e tecnologico dell’impianto ferroviario di “Bivio Fegino”, necessarie per l’innesto della nuova linea del Terzo Valico alla linea storica Milano – Genova (Succursale dei Giovi), ma anche per il consolidamento nella galleria Borlasca.