Principio d’incendio a Fegino sventato dai vigili del fuoco in servizio al ponte Morandi

Genova. Erano effettivamente i più vicini al luogo dove si è sviluppato l’incendio.

Questa mattina poco prima delle 12, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fegino, nell’ex caserma dei carabinieri per fuoriuscita di fumo.

Per cause in via di accertamento del materiale lasciato da operai ha preso fuoco. Sul posto è stata invitata la squadra che sta facendo assistenza al ponte Morandi. La fiamme sono state spente in poco tempo e ripristinata la sicurezza dei locali.

La tempestività dell’azione non ha avuto neanche troppe ripercussioni sul traffico della zona.