Genova. All’ora di pranzo, i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti in vico dei Savignone, a Pra’, per la fuoriuscita di fumo da un magazzino.

All’interno stavano bruciando delle celle frigorifere. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme in circa un’ora.

Foto 2 di 2



Sul posto è intervenuto anche il carro autoprotettori per la riserva d’aria. Le cause sono in via di accertamento. Il magazzino è andato parzialmente distrutto. Non ci sono stati feriti.