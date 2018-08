Poste, ecco alcune sedi del ritiro della corrispondenza visti i blocchi viari per ponte Morandi

Genova. In relazione ai divieti di circolazione derivanti dal crollo del ponte autostradale Morandi, al fine di mantenere un servizio puntuale ed efficiente nel rispetto delle direttive della Protezione Civile, Poste Italiane informa i cittadini che risiedono ai seguenti indirizzi: Salita Vittorio Bersezio (civici 23 – 25 – 27); Via Argine Polcevera (civici 4A – 4 -13R – 2 – 9R); Via del Campasso (civici dal 37 al 41); Via Greto di Cornigliano (tutti i civici); Via Enrico Porro (civici dal 5A all’11C e dal 6 al 16); Via Nicola Lorenzi (tutti i civici) e Via Walter Fillak (civico 188R), che la corrispondenza è disponibile presso il Centro di Recapito di Genova Ponente, sito in Piazza Monastero 4, allo sportello situato al piano terra, adiacente l’ingresso dell’Ufficio Postale.

Per i cittadini residenti in Via Ponte Polcevera (civici 3 e 6) la corrispondenza è invece disponibile presso il Centro di Recapito di Genova Valpolcevera di Via Pastorino 91R.

In entrambe le sedi il ritiro della corrispondenza può essere effettuato dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presentandosi agli sportelli muniti di documento di riconoscimento.