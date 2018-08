Porto Antico estate spettacolo, quasi 20 mila presenze in più rispetto al 2017

Genova. Primo bilancio più che positivo per gli eventi ospitati al Porto Antico. Anche se l’estate al Porto Antico continua con i suoi spettacoli sull’Isola delle Chiatte fino al 27 agosto, le prime cifre ufficiali parlano di oltre 50.000 spettatori presenti ai quasi 70 spettacoli della 19° edizione di Genova Porto Antico EstateSpettacolo.

Nel 2017 i dati complessivi di affluenza registravano 32 mila spettatori (di cui 22 mila all’Arena del Mare), mentre l’edizione 2018 in poco più di un mese di programmazione (dal 29 giugno al 5 agosto) ad oggi può già vantare 42.000 spettatori alla sola Arena del Mare.

Merito anche del programma di quest’anno,che ha schierato nomi di primo piano del panorama musicale italiano e internazionale: quasi 5.000 spettatori per il concerto dell’artista Caparezza, il più partecipato della stagione, artisti del calibro dei Simple Minds e Anastacia, i giovanissimi Sfera Ebbasta e Coez che hanno richiamato oltre 3.000 spettatori ciascuno.

Evento straordinario, sia nella programmazione di Porto Antico sia in quella dell’intera città, il Costa Zena Festival ha coinvolto il Porto Antico sia nei suoi due palchi principali sia nel terzo, montato appositamente per l’occasione in Calata Falcone Borsellino. Un altissimo numero di cittadini e turisti non solo in Area Porto Antico, ma in tutta Genova, con decine di migliaia di persone, come non accadeva da anni, che hanno partecipato agli spettacoli in programma e consumato nei locali commerciali dell’Area.

La varietà dell’offerta quest’anno si è arricchita grazie alla presenza di nuovi festival, in primis “Ti porto all’opera”, progetto del Teatro Carlo Felice, realizzato in collaborazione con Porto Antico. Con la rappresentazione di due delle opere più celebri della musica classica, Madama Butterfly e Il barbiere di Siviglia, in 4 serate sempre sold out, la nuova rassegna ha riscosso un grande successo da parte di un pubblico anche di stranieri e turisti che in questo periodo si trovano a Genova e nelle riviere liguri, oltre che di amanti dell’opera e di molti giovani che hanno potuto apprezzare l’opera in uno spazio insolito come l’Arena del Mare, con una qualità tecnica perfettamente adeguata alle esigenze della lirica.

Anche la più raccolta piazza delle Feste può vantare risultati di tutto rispetto con più di 8.000 spettatori per una location con una capienza limitata alle 500 persone.

E diverse sono state infatti le serate che hanno registrato il tutto esaurito, dagli incontri attesi di Cine&Comic Fest con Elio Germano e Teo Teardo e con Zerocalcare, alla comicità dei Pirati dei Carruggi alle musica di classe della Filarmonica Sestrese e l’energia dei Reunion.

Anche le rassegne storiche della location hanno registrato ottimi risultati, in primis gli appuntamenti brillanti di Ridere d’agosto…ma anche prima e le stelle internazionali di Gezmataz Festival & Workshop.

Viene segnalata la partecipazione, senza precedenti, di un altissimo numero di spettatori provenienti da fuori Genova, e di questi moltissimi gli stranieri, con percentuali che hanno raggiunto anche il 70% del totale dei presenti per concerti quali Kasabian (Live in Genova 2018) e Coez (Goa-Boa Festival 2018).