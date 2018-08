Ponte Morandi, una “zona nera” nella zona rossa per tutelare le indagini della procura

Genova. Nel cuore della zona rossa attorno a ciò che resta di ponte Morandi, una “zona nera”, inaccessibile persino agli operatori del soccorso, ai vigili del fuoco e ai tecnici ma aperta soltanto a chi indagherà nell’ambito dell’inchiesta della procura di Genova sul crollo di ponte Morandi.

L’accesso sarà regolato, appunto dalla stessa procura, mentre i limiti di questa zona – attorno ai tronconi di viadotto e a parte delle macerie, saranno profilati da un aggiornamento dell’ordinanza del sindaco. Ordinanza che, prima o poi, potrebbe portare delle novità anche in merito al ritorno degli sfollati nelle loro case, per recuperare parte dei loro oggetti personali.

“C’è la volontà – ha detto il sindaco Marco Bucci – non sappiamo ancora come ma vogliamo che ciò avvenga”. A coadiuvare il primo cittadino nella decisione saranno, oltre alla commissione del Mit e alla Procura, la nuova squadra di esperti nominata dalla struttura commissariale. “Poi la responsabilità sarà comunque del sindaco – ricorda l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – ma cercheremo di avere alcune ore di tempo in determinate giornate per entrare”.

L’uso di oscillometri e di altri strumenti che possano stabilire una relativa sicurezza della struttura saranno utilizzati in tal senso, ha spiegato il governatore Toti.