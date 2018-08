Ponte Morandi, Toti: “Il viadotto va abbattuto in fretta”. Sì, ma come? Oggi prima riunione con Autostrade

Genova. “Del Morandi non resterà neppure un guard rail”, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con un’immagine iconica spiega come la politica abbia già deciso senza alcun dubbio che i monconi est e ovest e tutto ciò che resta ancora in piedi del viadotto sul Polcevera dovranno essere abbattuti. Sì, ma come?

Probabile che alcune ipotesi di abbattimento – un’operazione che comunque vada sarà un unicum a livello mondiale – saranno al centro della riunione fissata per le 18 di oggi pomeriggio tra Società Autostrade e il commissario per l’emergenza, Toti appunto, nella sede di Regione Liguria.

Ieri, dopo l’allarme lanciato dalla commissione tecnica nominata dal ministero dei Trasporti sul pilone 10, quello ancora in bilico sulle case, il governatore ligure nella sua doppia vesta ha scritto alla società di gestione per chiedere, esigere, di fare presto.

La commissione ispettiva presieduta dall’architetto Roberto Ferrazza ha messo nero su bianco che il pilone 10 è persino più malato, più degradato di quello venuto giù il 14 agosto: livello 4 su una scala di rischio che arriva a cinque.

La pila 9, quella crollata, si era fermata a 3. Autostrade, da parte sua, prima delle risposte ufficiali, ha diramato una nota in cui precisa di essersi già attivata per le verifiche sulla messa in sicurezza dell’area, che ha “tempi tecnici strettamente necessari” nel “rispetto delle indicazioni della Procura di Genova”.

Procura che avrà bisogno ancora di 50, 60 giorni di tempo prima raccogliere le indicazioni dei superperiti nominati per indagare sui resti del ponte e sugli altri elementi a disposizione, ma si inizia a ipotizzare che la lista del registro degli indagati sarà, quando pronta, abbastanza lunga: almeno una decina di nomi e cognomi.

E tra i documenti acquisiti dagli inquirenti spunta anche un video che, finalmente, riprenderebbe con precisione il momento del crollo del ponte Morandi, alle 11e36 del 14 agosto.

Sotto il ponte sono riprese le operazioni di recupero delle macerie. Vigili del fuoco al lavoro, anche seguendo le indicazioni dei tecnici della procura.