Genova. Non sono stati sospesi, come era parso momentaneamente, i soccorsi nell’area della tragedia di ponte Morandi. Le operazioni di scavo e ricerca sembrava potessero essere messe in stand by per il pericolo di crollo una parte del pilone autostradale rimasta pericolante, nella zona di via Fillak e via Perlasca.

Sono però in corso le verifiche di stabilità da parte dei vigili del fuoco così come quelle dei tecnici di Autostrade.

di 23 Galleria fotografica Crollo ponte Morandi, the day after









“Le case sono state evacuate e non ci sono indicazioni di un rischio” ha spiegato il comandante provinciale dei vigili del fuoco Fabrizio Piccinini. “Non ci sono al momento variazioni rispetto a quelle che erano le indicazioni avute fin dal primo momento”, proseguono dal corpo.