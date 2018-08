Ponte Morandi, riprese le operazioni di rimozione macerie. Zona rossa ancora off limit per gli sfollati

Genova. Terminata l’allerta, sono ripresi i lavori e le operazioni per la rimozione delle macerie di Ponte Morandi. Sono poco meno di 1500 i metri cubi di detriti ancora da rimuovere dal letto del Polcevera, dai binari e tra i capannoni.

La pioggia forte, che ha allagato molte parti della città ha messo in apprensione per i monconi del ponte, pericolanti. Per fortuna, però, nulla di imprevisto. La zona rossa, però, rimane ancora interdetta agli sfollati, ancora bloccati per il recupero di beni personali e affetti.

I tecnici sono al lavoro anche per capire come fare a rimettere in moto le aziende della zona bloccate da questa situazione; è allo studio una riperimetrazione della zona rossa ovest.

Le operazioni di rimozione delle macerie sono seguite passo passo dai tecnici della procura, sul posto per repertare quanto utile ai fini dell’inchiesta, che, ad oggi, non ha ancora degli indagati ufficiali.