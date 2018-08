Roma. “Ora la priorità è cercare le eventuali persone che ancora sono sotto le macerie, ma subito dopo inizierà un’altra fase molto critica che è quella di rimuovere questa diga artificiale che si è creata nel torrente Polcevera, e che rappresenta un pericolo concreto per la città”.

Così il direttore generale della protezione civile Agostino Miozzo fa il punto sugli interventi dei prossimi giorni dopo il crollo del ponte a Genova.

di 193 Galleria fotografica Crollato ponte Morandi a Genova









“I detriti vanno rimossi nei prossimi giorni, non nei prossimi mesi – spiega – perché se dovessero arrivare delle precipitazioni importanti, che in questa zona non mancano, ci potrebbero essere dei rischi per la popolazione”.

“Ci sono poi altri due problemi che andranno affrontati velocemente: quello degli sfollati e quello della viabilità – continua Miozzo – c’è uno sforzo straordinario di tutto il Paese e dobbiamo mettere in sicurezza tutta la zona per evitare ulteriore rischi alla popolazione”.