Genova. Da dieci giorni sospesi, a lavorare incessantemente tra macerie, acciaio e “monconi”, con sotto i piedi, o sopra la testa, i resti pericolanti di Ponte Morandi.

Sono i Vigili del Fuoco, genovesi e non, i veri eroi di questa grande tragedia: da subito con le mani tra i resti del ponte per trovare feriti e dispersi, incessantemente per giorni interi, fino all’ultimo. Poi a provare a mettere in sicurezza il gigante ferito a morte e scricchiolante, a 100 metri di altezza. Mettendo a rischio la propria vita, costantemente.

In questi dieci giorni dalla tragedia del crollo di Ponte Morandi hanno scavato, tagliato, demolito 3500 metri cubi di macerie, tra rottami di auto, detriti, pioggia e sole fortissimo. Ne mancano ancora 1500, secondo le stime, che saranno rimossi nei prossimi giorni.

E poi la messa in sicurezza: se ogni giorno si rincorrono notizie sullo stato di salute dei monconi del Morandi, la certezza è che su quei monconi ci sono loro che a 100 metri d’altezza, con il vuoto al passo successivo, esaminano centimetro per centimetro la struttura, tagliando, asportando e mettendo in sicurezza tutto.

Ma sappiamo tutti come funziona. Oggi portati su un palmo di mano da tutti, poi il resto dell’anno a fare i conti con sempre meno risorse messe sul piatto dallo Stato, mancanza di personale, mezzi vetusti, e competenze e responsabilità in aumento.

Nel frattempo, fuori dalla Valpolcevera, la vita è andata avanti, con la normale routine delle decine di interventi in città, dalla porta rimasta chiusa, all’incendio, dall’incidente stradale al bosco che brucia. Si sono moltiplicati i nostri? Sono i Vigili del Fuoco, “veda un po’ lei…”