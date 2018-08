Ponte del Lagaccio, gli autisti Amt si rifiutano di passare. E i passeggeri fanno spola a piedi

Genova. I lavori attivati in fretta e furia sul ponte del Lagaccio, portano oggi le prime conseguenze tecniche per il trasporto pubblico.

Data la segnalazione di pericolosità, infatti, sul ponte Don Acciai, che collega via Napoli con via Bari da oggi non possono più transitare i mezzi pesanti. Ne consegue che anche i mezzi di Amt sono interdetti dall’attraversamento della struttura, sulla quale erano presenti le fermate in entrambi i sensi della linea 35.

“Siamo noi che ci siamo rifiutati di transitare – spiega Edgardo Fano, segretario provinciale della Faisa Cisal – il discorso è molto semplice, se non passano i mezzi che trasportano merci superiori alle 7,5 tonnellate perché non è sicuro, non devono passare neppure i mezzi che trasportano persone”.

La situazione è gestita con le navette: dal capolinea di San Francesco da Paolo al ponte si viaggia in navetta, per poi scendere prima del ponte stesso, che si attraversa a piedi per raggiungere la fermata posta al di là della struttura. Un altro disagio per i cittadini.

Dubbi anche sulla genesi dell’ordinanza che ha limitato l’utilizzo del ponte. “Capisco la psicosi dopo la tragedia del Morandi – continua Fano – ma se non c’è un reale rischio, sarebbe meglio non limitare la viabilità, inoltre non si capisce da chi sia stata emessa l’ordinanza che ha determinato il transito vietato, se dagli uffici mobilità, dalla polizia locale o dai vigili del fuoco, sappiamo solo che stamani è comparso un cartello messo assieme con dei cerotti. Inaccettabile”.