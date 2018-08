Genova. I residenti sono preoccupati da mesi e negli ultimi giorni, manco a dirlo, ancora di più per lo stato di salute del ponte Don Acciai, al Lagaccio, una struttura malandata e crepata, come denunciano da tempo i cittadini e che quest’oggi è stata parzialmente chiusa.

Alcune operazioni di verifica già programmate nelle ultime settimane dagli uffici comunali sono state anticipate a questo lunedì. Quindi sul ponte è stato istituito un senso unico alternato, chiusa una corsia e fatte rimuovere le automobili su entrambi i lati. Sul posto tecnici di Aster, polizia municipale, vigili del fuoco e tecnici Amt.

Tutto questo, a partire dalla giornata di domani, con il traffico dei giorni feriali, potrebbe portare qualche disagio. Non solo domani. Il divieto di sosta sarà obbligatorio, fino al 21 ottobre. Il maggio scorso il Comune aveva annunciato che erano in arrivo un milione e 200 mila euro per la messa in sicurezza della struttura che collega la zona di San Teodoro e quella di Oregina, un passaggio necessario a decine di migliaia di persone.

L’assessore ai lavori pubblici Paolo Fanghella aveva spiegato: “Il ponte, dagli ultimi moniteraggi ha dato garanzie di tenuta ma ha evidenziato alcune criticità strutturali. Abbiamo un finanziamento da 1 milione e 200 mila euro, è in corso la progettazione dell’intervento, dopodiché si procederà alla gara di appalto”. Meglio prima, che poi. Per ora, quello che si farà sarà controllare la stabilità del ponte. Già da domani arriverà la commissione preposta ai controlli.