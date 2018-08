Picchiava la moglie e la sorella, arrestato

Genova. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Trapani, visto che l’uomo risiede nel Comune siciliano, ma sono stati i carabinieri della stazione di Genova-San Martino a eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Protagonista C.M., 36 anni, pregiudicato.

Il provvedimento è il seguito dell’attività d’indagine per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, perpetrati in danno della consorte e della sorella.