Piani di Praglia, vasto incendio sul versante piemontese: non si esclude il dolo

Alessandria. Un vasto incendio è divampato ai Piani di Praglia, sul versante piemontese del parco delle Capanne di Marcarolo. Il rogo è divampato intorno alle 14 e ed è ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco e dei volontari.

Sul posto stanno operando sia i pompieri di Genova, poi rientrati, sia quelli di Alessandria con l’ausilio di un canadair.

Le fiamme sono scaturite da un bosco per cause ancora da accertare. Non si esclude l’origine dolosa.