Genova. Si chiama “Summer fish”, l’operazione della Guardia costiera di Genova contro gli illeciti sul pescato, in vendita all’ingrosso o nei ristoranti. Il periodo agostano è stato scelto proprio perché la forte presenza di turisti, che giungono in Liguria per trascorrere le vacanze estive, determina un elevato incremento di consumo di prodotti ittici che, per certi versi, invoglia i “furbetti” a commercializzare prodotti scadenti o differenti da quelli dichiarati e/o pubblicizzati.

Tra queste insane abitudini spicca per frequenza la commercializzazione di specie prodotte in allevamento, di valore commerciale generalmente inferiore, che vengono proposte al cliente quale prodotto pescato in mare.

Per questo motivo, la Guardia Costiera – da sempre in prima linea nel contrasto agli illeciti sulla filiera ittica su tutto il territorio nazionale – intensifica, proprio nel periodo delle vacanze, i propri controlli allo scopo di meglio vigilare la regolare somministrazione al cliente sia dei prodotti offerti dalla catena di ristorazione, sia nei punti vendita all’ingrosso e al dettaglio.

A mare e a terra impegnati oltre 100 uomini e 7 unità navali, che hanno eseguito 670 controlli sul territorio delle tre regioni del Nord-Ovest, i cui esiti hanno permesso di sequestrare oltre 60 chili circa di prodotto ittico e numerosi attrezzi da pesca illegali. Sono state inoltre inflitte sanzioni amministrative per un importo superiore ai 75.000 euro che hanno interessato commercianti, ristoratori e pescatori professionali e sportivi.