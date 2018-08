Per gli angeli del soccorso 80 kg di focaccia donati dai fornai e raccolti da un semplice cittadino

Genova. Ha cominciato prendendo spunto da un ringraziamento ascoltato alla tv da parte di uno dei soccorritori: “Un fornaio ci ha portato la focaccia”.

Federico Stero, dipendente Asl, in ferie questa settimana, ha così pensato di dare il proprio contributo: “Ho la faccia buona e sono andato a chiedere nei forni che conosco, ho raccolto 10 kg il primo giorno, 30 kg il secondo, oggi probabilmente siamo a 80 kg”.

Una catena di generosità per coloro che non si sono risparmiati un minuto nella ricerca dei dispersi e nella corsa contro il tempo anche per liberare il greto del Polcevera, che, in caso di pioggia, rischierebbe di esondare a causa dell’enorme quantità di cemento che fa da barriera.