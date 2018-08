Pedaggi, Autostrade: “Stiamo aggiornando il sistema, entro oggi saranno gratuite”

Genova. La confusione regna sovrana: dopo l’annuncio dell’amministratore delegato Castelucci dell’abolizione del pedaggio per le tratte urbane genovesi di A7 e A10, questa mattina al casello si pagava lo stesso.

Ovviamente lo sdegno è corso rapido sul web, con decine di segnalazioni. Abbiamo chiesto quindi spiegazioni direttamente ad Aspi, che attraverso l’ufficio stampa ha chiarito che “il sistema informatico è fase di aggiornamento, ed entro la giornata di oggi il pedaggio per le tratte urbane sarà zero”.

Ancora dubbi però sulle modalità: in molti temono la modalità del rimborso, che già in passato, vedi frana di Arenzano, aveva creato problemi per l’utenza. Ma questa volta dovrebbe essere diverso: se lo sconto per la frana in Aurelia era dovuto all’interruzione di una strada statale, questa volta lo sconto, o meglio l’azzeramento del pedaggio, è una contropartita per i disagi recati alla città dal crollo di martedi scorso.

In questa prospettiva, anche viste le dichiarazioni dell’amministratore delegato sull’azzeramento del pedaggio tra Bolzaneto e Genova Ovest, e tra Pra’ e Sestri, e visto quanto confermato dall’ufficio stampa, è probabile, ed auspicabile, che il calcolo del pedaggio tenga conto direttamente della cosa. In ogni caso, conservare gli scontrini è d’obbligo.