Paraggi, cucciolo di gabbiano reale salvato dalla Guardia Costiera

Genova. Questa mattina, verso le 10,30, la Guardia Costiera è stata attivata grazie alla segnalazione di un bagnante per la presenza di un cucciolo di gabbiano in difficoltà nei pressi della Baia di Paraggi.

Dopo pochi minuti sul posto è giunta una pattuglia della Guardia Costiera già impiegata a terra nell’Operazione Mare Sicuro 2018: i militari intervenuti hanno accertato la presenza, sugli scogli che si trovano sotto la passeggiata che conduce alla Baia di Paraggi, probabilmente di un cucciolo di gabbiano reale in difficoltà.

Una volta tratto in salvo dai militari della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, la bestiola è stata consegnata ai Carabinieri forestali, per il trasporto a Genova presso il Centro Recupero Animali Selvatici per la prestazione delle cure necessarie