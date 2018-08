Opere pubbliche, Tursi stanzia 6,5 milioni: ci sono anche la piscina di Pra’ e il porticciolo di Nervi

Genova. Nella seduta di oggi, giovedì 2 agosto, la giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella, ha approvato una serie di progetti di lavori pubblici e di interventi manutentivi su tutto il territorio cittadino per un importo complessivo di più di 6 milioni e mezzo di euro.

Tra questi, il progetto definitivo del polo sportivo sulla Fascia di Rispetto di Prà, che consiste in una serie di interventi di manutenzione per la copertura della piscina comunale e la progettazione della fattibilità tecnica ed economica delle opere di salvaguardia del porticciolo di Nervi, che dà di fatto avvio al disegno di riqualificazione dell’intero porticciolo.

I lavori alla piscina di Prà consistono nella creazione di una struttura autoportante coperta che consentirà di non interrompere le attività della vasca centrale e continuare l’utilizzo degli spogliatoi. “L’intervento – sottolinea l’assessore Paolo Fanghella –, una volta concluso, migliorerà sia la luminosità che il risparmio termico dell’impianto”.

Per quanto riguarda invece il porticciolo di Nervi, “si tratta dell’adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine – continua – opere a mare fondamentali che rappresentano il primo passo per il rifacimento del porticciolo in un’ottica sempre più orientata in chiave turistica”.