Genova. Esordio di giornata in prevalenza soleggiato, grazie al permanere dell’anticiclone delle Azzorre, a parte il transito di qualche nube medio-alta. Dalla tarda mattinata sviluppo di cumuli nelle zone interne, che nel pomeriggio potranno sfociare in localizzati episodi di instabilità. Sulle coste ciò si tradurrà nello sconfinamento di un po’ di nuvolosità, ma con scarso rischio di piogge. Rasserenamento del cielo ovunque in serata. Venti meridionali, a regime di brezza. Mari generalmente calmi o al più poco mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo. Sulla costa saranno comprese tra 24 e 13 gradi, nell’interno tra 21 e 29.

Domani, sabato 18 agosto, al mattino nubi basse interesseranno i bacini marittimi, risultando più compatte su savonese e genovese, ove comunque non sono attese particolari conseguenze. Attività temporalesca nella seconda parte della giornata nelle zone interne, ma senza l’interessamento delle coste. Tempo in miglioramento ovunque in serata. Venti deboli da nord su centro ponente, da sud a levante. Mare poco mosso. Temperature in lieve calo.

Quella di domenica è una giornata che esordirà sotto cieli nel complesso sereni. Nelle ore centrali farà capolino qualche episodio temporalesco nelle zone interne. Non si escludono sconfinamenti dell’instabilità anche in alcuni tratti costieri, specie sul genovese. Venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali. Mari generalmente poco mossi. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.