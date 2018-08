“Nerd” con il computer, modifica un iban e si fa accreditare 6000 euro sul conto: denunciato

Genova. I carabinieri della stazione di Bolzaneto, dopo alcune indagini, hanno denunciato a piede libero un uomo di 35 anni, moldavo.

L’uomo è stato deferito per introduzione abusiva in sistema informatico. Nel luglio scorso era riuscito a sostituiva su una fattura elettronica inviata via e-mail da una ditta di Genova a una cliente, il codice iban della stessa ditta.

Aveva inserito il proprio facendosi accreditare una somma di circa 6 mila euro.