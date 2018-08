Nazionali Under 11 e Under 13: buoni piazzamenti dei liguri

Santa Margherita Ligure. I nazionali Under 11 e Under 13 sono andati agi archivi facendo registrare alcuni prestigiosi piazzamenti firmati dai giovani atleti liguri.

A Serramazzoni, dove hanno giocato gli Under 11, Aurora Nosei del CT Lerici ha centrato la semifinale, prima di arrendersi 6/3 6/0 alla laziale Livioni. Aurora si è anche tolta la soddisfazione di entrare in finale anche nel torneo di doppio assieme alla piemontese Rizzetto. La coppia ligure piemontese si è poi arresa 6/4 6/2 davanti ad Elena Minelli e Francesca De Matteo nel match decisivo. Brava anche Sofia Coati della Taggese, che ha fermato la sua corsa nei quarti di finale.

A Serramazzoni la pattuglia dei rappresentanti liguri era completata da Emma Perotti tra le femmine e fra i maschi da Joele Andreazzoli e Davide Borzonasca.

Gli Under 13 maschi si sono invece sfidati allo Junior Perugia, dove sono scesi in campo per la Liguria Giacomo Nosei e Adriano Barbaro, mentre al CT Bologna era impegnata Elena Giangrandi.

Il migliore Under 13 è stato Giacomo Nosei del CT Santa Margherita, anche lui sconfitto in semifinale 1/6 7/5 6/3 dall’emiliano Bondioli.