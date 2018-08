Mutui sfollati, ufficializzato supporto economico fino a eventuale cancellazione dalle banche

Genova. Il Comune di Genova, insieme a Regione Liguria, ha concordato con Società Autostrade un supporto economico a favore degli sfollati per il pagamento delle rate dei mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione che sono stati costretti a lasciare in seguito al crollo di Ponte Morandi.

L’aiuto sarà concesso almeno fino a quando non verrà deciso, da parte delle banche che hanno concesso il mutuo, un risarcimento o la cancellazione del mutuo stesso.

Le persone interessate potranno recarsi negli sportelli loro dedicati presso la scuola Caffaro e al Centro civico Buranello per segnalare la propria situazione mostrando agli addetti la documentazione relativa.