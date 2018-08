Movimento No Tav-Terzo Valico, assemblea pubblica il 2 settembre

Campomorone. Un’assemblea pubblica del Movimento No Tav – Terzo Valico, è in programma domenica 2 settembre alle 17 alla casa del popolo di Isoverde.

“Dopo la tragedia che ha sconvolto la nostra valle – scrivono i promotori dell’assemblea in una nota – fin da subito ignobili operazioni mediatiche hanno provato a mettere in relazione l’accaduto con la mancanza di “grandi opere nostrane”. Abbiamo preferito non rispondere, restare in silenzio e confrontarci ora, collettivamente, sull’accaduto e su quali passi intraprendere dopo che la nostra terra ha subito una ferita così profonda”.

L’assemblea di domenica sarà dedicata “a una riflessione sui temi delle opere pubbliche, della sicurezza e del vivere i territori in questo momento storico segnato dal crollo del Ponte Morandi. Durante l’assemblea, i servizi e le altre iniziative di “Liberi Tra il mare e gli Appennini”, a Isoverde dal 31.08 al 02.09, saranno sospesi per dare a tutti l’occasione di partecipare”.